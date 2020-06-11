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11 июня 2020, четверг, 19:46 24
Технологии 2020-06-11T20:30:02+03:00
Українські Новини
Предупреждает о стрессе и советует гулять на свежем воздухе. Прошла презентация Xiaomi Mi Band 5

Предупреждает о стрессе и советует гулять на свежем воздухе. Прошла презентация Xiaomi Mi Band 5

Кира Молчанова
Новинка, Xiaomi, фитнес-браслет, Mi Band 5
Xiaomi Mi Band 5. Фото: mi.com
Xiaomi Mi Band 5. Фото: mi.com

Сегодня бренд Xiaomi презентовал новый Mi Band 5 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, мониторингом пульса и сна и новой магнитной зарядкой. От предыдущей версии он отличается более удобным дисплеем и расширенным набором функций.

О презентации фитнес-трекера рассказали на официальном сайте компании Xiaomi.

Разрешение матрицы составляет 126×294 пикселей, максимальная яркость — 450 нит, экран защищен стеклом с 2,5D-эффектом. По сравнению с предыдущей версией, полезная площадь экрана стала на 20% больше, поэтому информация считывается удобнее. Для браслета доступно более 100 тематических циферблатов с динамически обновляемой информацией.

Разработчики обещают, что браслет будет работать 14 дней. Заряжать его надо при помощи магнитного разъема, что не требует извлечения из ремешка. Новинку даже можно погружать на глубину до 50 метров.

Трекер отслеживает 11 спортивных режимов, включая: бег на улице, ходьба, езда на велосипеде, бег в помещении, бассейн, физические упражнения, велоспорт в помещении, эллиптический тренажер, скакалка, йога, гребной тренажер. Также поддерживается автоматическое определение ходьбы и бега, уведомление о скорости, каждом преодоленном километре, высокой частоте сердечных сокращений и т.д.

Xiaomi Mi Band 5 наблюдает за сердечным ритмом владельца и предупреждает об аномалиях в пульсе. Устройство также поддерживает мониторинг сна, выделяя глубокий и легкий сон, фазу быстрого движения глаз и спорадический сон. Девайс может определять стресс и даже выдавать рекомендации больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

Как сообщали Українські Новини, компания Google ввела новые обновления в сервис Google Maps, который отныне будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса.

Космический корабль Crew Dragon частной американской компании Илона Маска SpaceX, который запустили 30 мая, вернется на Зелмю в августе.

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