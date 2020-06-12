В Луцке на Старом рынке из-за демонтажа павильонов предприниматели толкались с полицией

После того, как на рынке Одессы произошла стрельба, на Центральном рынке в Луцке коммунальные службы пытались снести торговые павильоны, против чего выступили работающие на рынке предприниматели. Между ними и полицией произошла толкотня. Об этом сообщил блогер Андрей Павловский в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что металлические торговые помещения на рынке признали незаконными. Сразу же после этого решения предприниматели подали в суд, а коммунальные службы начали демонтировать контейнеры. Владельцы пытаются остановить демонтаж и просят дождаться решения суда, но муниципальные власти все равно решили снести контейнеры. Это привело к серьезным стычкам с полицией. Блогер пишет, что это не первый подобный инцидент на этом рынке. Ранее столкновения за торговые места происходили в феврале и мае. Как сообщали Українські Новини, Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога. После того, как на одесском промтоварном рынке произошла перестрелка, полиция Одесской области объявила в розыск злоумышленников, которые разбили стекло в припаркованной иномарке, и напали на мужчину в центре Одессы.