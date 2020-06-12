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  • В Италии допросят премьер-министра из-за жалоб родственников тех, кто умер от коронавируса
12 июня 2020, пятница, 20:32 84
Европа 2020-06-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Италии допросят премьер-министра из-за жалоб родственников тех, кто умер от коронавируса

В Италии допросят премьер-министра из-за жалоб родственников тех, кто умер от коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, Допрос, Прокуратура, Жалобы, коронавирус в Италии
Италия. Фото: pixabay
Италия. Фото: pixabay

Прокуратура Италии в пятницу допросит премьер-министра страны Джузеппе Конте после того, как родственники тех, кто умер от коронавируса, начали подавать жалобы в прокуратуру города Бергамо с требованием найти виновника большого количества смертей. Об этом передает ВВС. 

В частности, родственники умерших подали жалобы с обвинениями в халатном и безответственном отношении, и в том, что "горячие точки" вспышки вируса должны были быть изолированы раньше, чем это сделало правительство.

Однако сам Конте заявил, что совсем не переживаетотносительно допроса.

Это первый юридический групповой иск в Италии по пандемии. Прокуратура также допросит сегодня министра внутренних дел Италии Лучано Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперансу. Прокуроры должны определить, есть ли основания для уголовного обвинения в халатности.

Как сообщали Українські Новини, Италия стала одним из эпицетров пандемии коронавируса. В стране зафиксировали один из наивысших уровней смертностей от коронавируса. 

Из-за этого, некоторые страны Евросоюза не хотели открывать границы с Италией из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, который пережила страна. 

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