подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Италии родственники умерших от COVID-19 подали жалобы в прокуратуру с требованием найти виновных в большом количестве смертей
10 июня 2020, среда, 19:31 15
Европа 2020-06-10T19:33:08+03:00
Українські Новини
В Италии родственники умерших от COVID-19 подали жалобы в прокуратуру с требованием найти виновных в большом к

В Италии родственники умерших от COVID-19 подали жалобы в прокуратуру с требованием найти виновных в большом количестве смертей

Елизавета Кесельман
Италия, Европа, коронавирус в Италии, Смертность от коронавируса
Италия.Венеция.Фото: pixabay
Италия.Венеция.Фото: pixabay

В Италии, где открыли границу для туристов из Евросоюза, родственники людей, умерших от коронавируса, подали жалобы в прокуратуру города Бергамо с требованием найти виновных в большом количестве людей. Об этом передает Barrons. 

Как передает ведомство, жалобы поступили от 50 человек. Они требуют найти людей, виновных в большом количестве смертей в итальянском регионе Ломбардия.

"Мы не хотим мстить, мы хотим справедливости", — сказал Стефано Фуско. Его дедушка умер от вируса в доме престарелых в марте.

В социальной сети Facebook активист Стефан Фуско создал группу, которую назвал "Правда и справедливость для жертв COVID-19". Сейчас в ней более 55 тысяч пользователей.

Как рассказал Фуско, в ближайшее время активисты планируют подготовить и отправить в прокуратуру еще 150 жалоб от других жителей региона. При этом, один из активистов заявил, что они не будут требовать материальную компенсацию.

Как сообщали Українські Новини, Италия стала одним из эпицетров пандемии коронавируса. В стране зафиксировали один из наивысших уровней смертностей от коронавируса. 

Из-за этого, некоторые страны Евросоюза в данный период не будут открывать границы с Италией из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, который пережила страна. 

Больше новостей о: Италия Европа коронавирус в Италии Смертность от коронавируса

С 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничен...
Италия начала открывать туристические достопримеча...
С 15 июня Швейцария откроет границы, но не для Укр...
В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от к...
Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС
Новости
В Италии родственники умерших от COVID-19 подали жалобы в прокуратуру с требованием найти виновных в большом количестве смертей 19:31
В Киевской области останется в пять раз меньше районов 19:25
Киевские сушки и пряники поехали в Соединенное Королевство. "Киевхлеб" начал экспорт продукции в Великобританию 19:16
У Кличко уверены, что пробки в столице создают не киевляне, и предлагают решать транспортный коллапс государству 19:14
Порошенко заявил, что Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по его преследованию 18:51
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok