В Италии родственники умерших от COVID-19 подали жалобы в прокуратуру с требованием найти виновных в большом к

В Италии, где открыли границу для туристов из Евросоюза, родственники людей, умерших от коронавируса, подали жалобы в прокуратуру города Бергамо с требованием найти виновных в большом количестве людей. Об этом передает Barrons.

Как передает ведомство, жалобы поступили от 50 человек. Они требуют найти людей, виновных в большом количестве смертей в итальянском регионе Ломбардия.

"Мы не хотим мстить, мы хотим справедливости", — сказал Стефано Фуско. Его дедушка умер от вируса в доме престарелых в марте.

В социальной сети Facebook активист Стефан Фуско создал группу, которую назвал "Правда и справедливость для жертв COVID-19". Сейчас в ней более 55 тысяч пользователей.

Как рассказал Фуско, в ближайшее время активисты планируют подготовить и отправить в прокуратуру еще 150 жалоб от других жителей региона. При этом, один из активистов заявил, что они не будут требовать материальную компенсацию.

Как сообщали Українські Новини, Италия стала одним из эпицетров пандемии коронавируса. В стране зафиксировали один из наивысших уровней смертностей от коронавируса.

Из-за этого, некоторые страны Евросоюза в данный период не будут открывать границы с Италией из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, который пережила страна.