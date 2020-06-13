Сегодня День ангела отмечают Роман, Кристина и Николай. Поздравления в картинках

13 июня День ангела празднуют Роман, Кристина и Николай, а 28 июня украинцы будут отмечать День Конституции , в связи с чем будет три официальных выходных дня. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках с Днем ангела, а также народные приметы этого дня.

Народные приметы 13 июня

Если 13 июня ночь теплая, то будет большой урожай овощей.

Если утром наблюдается туман – то стоит ожидать много грибов.

Зозуля громко кует – вскоре установится хорошая погода.

Считается, если в этот день идет дождь, то урожай будет небогатым.

Пауки начали 13 июня паутину плести – будет хорошая погода и потепление.

Сегодня именины празднуют мужчины с именем Роман и Николай, а также девушки с именем Кристина.

День ангела празднует Роман. Фото: narodna-pravda.ua

13 июня День ангела празднует Николай.

День ангела празднует Николай. Фото: maximum.fm

День ангела празднует Кристина.

Поздравление в картинках. Фото: inlviv.in.ua

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики рассказали, какая погода ожидается летом этого года.

В июне 2020 можно наблюдать астрономические явления: элонгация Меркурия, Клубничную Луну Летнее солнцестояние, лунные и солнечные затмения.