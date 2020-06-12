Дениса Маслова зарегистрировали депутатом "Слуги народа" вместо Ткаченко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Дениса Маслова депутатом Верховной Рады, избранным от партии "Слуга народа", вместо Александра Ткаченко, который назначен министром культуры и информационной политики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини. "ЦИК зарегистрировал народного депутата Украины Дениса Маслова", - сказано в нем. 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры, в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия. Вместо него депутатом Рады стал следующий по очередности кандидат из избирательного списка "Слуги народа" - Маслов, включенный в него под №138. Он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу. Маслову 36 лет. В партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек". Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область). Ткаченко возглавлял в Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Маслов войдет в другой комитет. Как сообщали Українськi Новини, 11 июня депутат Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия.Вместо него в Раду проходит руководитель норвежской компании AICE Hydro в Украине Алина Свидерская.