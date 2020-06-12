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12 июня 2020, пятница, 16:44 264
Верховная Рада и партии 2020-06-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
Дениса Маслова зарегистрировали депутатом "Слуги народа" вместо Ткаченко

Дениса Маслова зарегистрировали депутатом "Слуги народа" вместо Ткаченко

Валерия Драгомирова
ЦИК, Слуга народа, Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Дениса Маслова депутатом Верховной Рады, избранным от партии "Слуга народа", вместо Александра Ткаченко, который назначен министром культуры и информационной политики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"ЦИК зарегистрировал народного депутата Украины Дениса Маслова", - сказано в нем.

4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры, в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Вместо него депутатом Рады стал следующий по очередности кандидат из избирательного списка "Слуги народа" - Маслов, включенный в него под №138.

Он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу.

Маслову 36 лет.

В партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".

Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).

Ткаченко возглавлял в Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Маслов войдет в другой комитет.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня депутат Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия.


Вместо него в Раду проходит руководитель норвежской компании AICE Hydro в Украине Алина Свидерская.

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