В Украине увеличилось количество областей, не готовых к смягчению карантина

По состоянию на утро 11 июня Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. По сравнению с 10 июня список регионов, не соответствующих критериям, дополнен Киевской и Тернопольской областями.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,54 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Волынская (27,15), Львовская (19,87), Житомирская (13,17), Закарпатская (17,07), Ривненская (23,42), Тернопольская (12,43), Черновицкая (34,62) и Киевская (13,81) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Киеве (46,61%), Черновицкой (45,62%) и Волынской (35,37%) областях.

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 72,43.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Тем временем после резкого падения количество новых инфицированных коронавирусом в Киеве снова начало расти.