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11 июня 2020, четверг, 12:26 88
Медицина 2020-06-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
Минздрав не собирается сворачивать медреформу, - экс-министр Скалецкая

Минздрав не собирается сворачивать медреформу, - экс-министр Скалецкая

Николай Савенко
Минздрав, Степанов, Медреформа, Скалецкая
Зоряна Скалецкая Фото: Минздрав
Зоряна Скалецкая Фото: Минздрав

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подчеркивает, что действия Министерства здравоохранения не предусматривают свертывания второго этапа медицинской реформы.

Об этом она сказала в интервью изданию Advokat Post, передают Українські Новини.

"Во-первых, я свертывания не увидела. Во-вторых, это не второй этап реформы, как об этом говорят. Это лишь вопрос изменения модели финансирования коммунальных учреждений с бюджетного содержания на перевод на контракт", - отметила Скалецкая.

Экс-министр подчеркнула, что сейчас речь идет только о перераспределении 72 млрд гривен между медицинскими учреждениями и анализ результативности их работы.

Она добавила, что для реализации реформы необходимо комплексное регулирование всех компонентов предоставления услуг, а также критерии оценки работы медицинских учреждений.

Пока все эти вопросы не урегулированы.

"Реформа - это когда работает система контроля качества предоставления медицинских услуг в отделениях больницы. Вырванный из контекста один компонент - это скорее возвращение к 2015 году: просто перейти на исторический бюджет ничего не меняя, но изменив бюджетное содержание на контрактное на ту же сумму", - отметила она.

Скалецкая подчеркнула, что необходимо обеспечить развитие больниц всех уровней и форм собственности, а также сформулировать требования и КРI, по которым можно будет оценить насколько эффективно они работают.

Как сообщали Українські Новини, директор Института сердца Борис Тодуров считает, что если власти Украины продолжат второй этап медицинской реформы, из-за которой стали закрываться больницы, санатории и тубдиспансеры, медики объявят масштабную забастовку.

 

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