Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, то обвинительных приговоров не добится.

Об этом она сообщила во время вебинара, сообщает Avokatpost.

"Пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, мы не сможем обеспечить обвинительные приговоры", - отметила глава Верховного суда.

Также она сообщила, что целью деятельности Верховного суда не является обеспечение единства судебной практики.

"Целью нашей деятельности является решение споров, принятие справедливых и беспристрастных решений. То есть фактически защита прав людей. Единство судебной практики - это всего лишь инструмент для достижения этой цели", - отметила Данишевская.

Как сообщали Українські Новини, ранее НАБУ отказалось расследовать возможный захват власти главой ВС Данишевской.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100.

Данишевская не знает, сколько получает.