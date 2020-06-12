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12 июня 2020, пятница, 13:21 235
Судебная власть 2020-06-12T15:15:04+03:00
Українські Новини
Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров

Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров

Николай Савенко
Верховный Суд, Прокуратура, Адвокаты, Приговоры, Валентина Данишевская, Адвокатура
Валентина Данишевская. Фото: пресс-служба Верховного Суда
Валентина Данишевская. Фото: пресс-служба Верховного Суда

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, то обвинительных приговоров не добится.

Об этом она сообщила во время вебинара, сообщает Avokatpost.

"Пока адвокатура будет сильнее прокуратуры, мы не сможем обеспечить обвинительные приговоры", - отметила глава Верховного суда.

Также она сообщила, что целью деятельности Верховного суда не является обеспечение единства судебной практики.

"Целью нашей деятельности является решение споров, принятие справедливых и беспристрастных решений. То есть фактически защита прав людей. Единство судебной практики - это всего лишь инструмент для достижения этой цели", - отметила Данишевская.

Как сообщали Українські Новини, ранее НАБУ отказалось расследовать возможный захват власти главой ВС Данишевской.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100.

Данишевская не знает, сколько получает.

 

 

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