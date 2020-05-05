НАБУ отказалось расследовать возможный захват власти главой ВС Данишевской

Национальное антикоррупционное бюро, которое не готовило проект подозрения Коломойскому, отказалось открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти главой Верховного Суда Валентиной Данишевской.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ относительно расследования действий главы Верховного суда по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В жалобе отмечается, что глава нового Верховного Суда захватила высшую государственную судебную власть путем образования фиктивного юридического лица под названием "Верховный Суд" с одновременным противоправным отстранением от правосудия должным образом избранных бессрочно судей Верховного Суда и присвоением в свою пользу денежного содержания главы Верховного Суда в соответствующем размере, предусмотренном действующим законодательством.

При этом Антикоррупционный суд отказался обязать НАБУ открыть дело по данным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года новый Верховный Суд избрал Валентину Данишевскую председателем суда.

Тем временем, 16 октября Рада сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100, а 31 октября парламент разблокировал подписание закона.