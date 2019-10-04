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04 октября 2019, пятница, 14:18 374
Судебная власть 2019-10-04T14:23:25+03:00
Українські Новини
Надо посчитать: Данишевская не знает, сколько получает

Надо посчитать: Данишевская не знает, сколько получает

Валентина Данишевская. Фото: Верховний Суд/Facebook
Валентина Данишевская. Фото: Верховний Суд/Facebook

Глава Верховного суда Украины сообщила о размере своей зарплаты, в то время как в 2018 Валентина Данишевская получала около 280 тысяч гривен.

Об этом она сообщила в интервью для "BBC Украина".

Новая реформа Президента, помимо уменьшения количества судей и их повторной аттестации, предполагает и сокращение заработной платы.

Данишевская уверенна, что уровень оплаты является одним из факторов борьбы с коррупцией. 

"Если судейская работа ненадлежаще оплачивается, то есть риски того, что судьи начнут зарабатывать в какой-то другой способ. Поэтому в Верховном суде достойная заработная плата. Эта заработная плата была мотиватором для того, чтобы профессиональные юристы оставили свой юридический бизнес, или должности в научном секторе, и пришли в Верховный суд", - сообщает глава Верховного суда.

Свою точную зарплату Данишевская не знает и говорит, что она получает в пределах от 200 до 350 тысяч. Уровень заработной платы зависит от ученой степени, уровня доступа к государственной тайне и административная должность, но больше всего учитывается стаж. 

"Я много лет получаю большую зарплату, достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег", - говорит Данишевская. 

Как сообщали Українські Новини, Данишевская жаловалась на то, что Зеленский встретился с Томом Крузом, а для нее времени не нашел. Ранее глава Верховного суда Украины приглашала Президента на личную встречу во дворец.

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