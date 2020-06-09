Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии

Пока в основнов сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек, 9 июня в Украине завершается дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли зарегистрироваться по уважительным причинам. "Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении. Даты дополнительной сессии ВНО в Украине: 24 июля - физика; 28 июля - математика; 29 июля - испанский язык; 30 июля - французский язык; 31 июля - немецкий язык; 3 августа - английский язык; 4 августа - украинский язык и литература; 5 августа - биология; 6 августа - история Украины; 7 августа - география; 10 августа - химия. Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля. Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина.