Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии

Пока в основнов сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек, 9 июня в Украине завершается дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли зарегистрироваться по уважительным причинам.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Даты дополнительной сессии ВНО в Украине:

24 июля - физика;

28 июля - математика;

29 июля - испанский язык;

30 июля - французский язык;

31 июля - немецкий язык;

3 августа - английский язык;

4 августа - украинский язык и литература;

5 августа - биология;

6 августа - история Украины;

7 августа - география;

10 августа - химия.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина.