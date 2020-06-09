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09 июня 2020, вторник, 14:26 72
Общество 2020-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии

Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии

Ольга Фандорина
Тестирование, Внешнее независимое тестирование, ВНО, ЗНО, Дополнительная сессия ВНО
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: umannews.city
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: umannews.city

Пока в основнов сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек, 9 июня в Украине завершается дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли зарегистрироваться по уважительным причинам.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Даты дополнительной сессии ВНО в Украине:

  • 24 июля - физика;
  • 28 июля - математика;
  • 29 июля - испанский язык;
  • 30 июля - французский язык;
  • 31 июля - немецкий язык;
  • 3 августа - английский язык;
  • 4 августа - украинский язык и литература;
  • 5 августа - биология;
  • 6 августа - история Украины;
  • 7 августа - география;
  • 10 августа - химия.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина

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