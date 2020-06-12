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12 июня 2020, пятница, 13:15 407
Общество 2020-06-12T13:15:46+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 в Киевской области уменьшилось. Данные по районам

Количество новых случаев COVID-19 в Киевской области уменьшилось. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 11 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 12 человек до 1 931, в то время, как в Киеве зафиксировали уже 3 766 случаев заражения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 12 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 1 931 случаев заболевания коронавирусом (157 ребенок и 377 медработников - за весь период). Новых случаев за последние сутки - 12... За время пандемии умерли 38 человек", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 472 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 57 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 253 случая (наибольшее количество в Обухове - 125, в Украинке - 39).

Также 79 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 78 - в Броварском районе, 53 - в Васильковском, 46 - в Барышевском, 38 - в Кагарлыкском, 37 - в Вышгородском, 31 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском.

При этом 93 случая подтверждены в Ирпене, 88 - в Белой Церкви, 63 - в Броварах, 61 - в Борисполе, 52 - в Буче, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 245 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 686 человека.

За все время пандемии выздоровели 648 человек (в том числе 54 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 239 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 34 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине по данным на 12 июня количество случаев заболевания коронавирусоом увеличилось на 683 до 29 753.

Ранее в Минздраве назвали причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

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