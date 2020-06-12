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12 червня 2020, пʼятниця, 13:15 16
Суспільство 2020-06-12T16:45:05+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 у Київській області зменшилася. Дані за районами

Кількість нових випадків COVID-19 у Київській області зменшилася. Дані за районами

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як у Києві зафіксували вже 3 766 випадків зараження COVID-19, кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 11 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 12 осіб до 1 931.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 12 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 1 931 випадків захворювання на коронавірус (157 дитина і 377 медпрацівників - за весь період). Нових випадків за останню добу - 12... За час пандемії померло 38 осіб", - йдеться в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 472 випадки захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 57 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 253 випадки (найбільша кількість в Обухові - 125, в Українці - 39).

Також 79 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 78 - в Броварському районі, 53 - у Васильківському, 46 - в Баришівському, 38 - у Кагарлицькому, 37 - у Вишгородському, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - в Макарівському.

При цьому 93 випадки підтверджені в Ірпені, 88 - у Білій Церкві, 63 - у Броварах, 61 - в Борисполі, 52 - в Бучі, 41 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 37 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 33 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 245 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 686 людини.

За весь час пандемії одужали 648 осіб (у тому числі 54 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 239 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 34 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за даними на 12 червня кількість випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 683 до 29 753.

Тим часом, перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

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