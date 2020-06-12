С понедельника откроются пункты пропуска во всех аэропортах

После решения о запуске внутренних авиаперелетов, Кабинет Министров решил возобновить работу пунктов пропуска во всех аэропортах с 15 июня. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

"С целью возобновления деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами проектом предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - сказал первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Он уточнил, что открываются пункты пропуска во всех аэропортах, которые оставались закрытыми из-за карантина по сегодняшний день: "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное" (Житомирская область), "Черкассы", "Полтава", "Сокольники" (Харьковская область).

Также данным решением были определены новые критерии к пересечению границы иностранными гражданами, которые не были озвучены в ходе заседания.

Текст соответствующего документа пока отсутствует на сайте Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно.

Ранее Минздрав разрешил свадьбы.