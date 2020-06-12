Минздрав разрешил свадьбы

Украинцы могут праздновать свадьбы при условии соблюдения ограничительных мер. Об этом сообщил в пятницу, 12 июня, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности это социальная дистанция по возможности - понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили", - пояснил министр, отвечая на вопрос, можно ли праздновать в формате до 10 человек.

А как сообщали Українські Новини ранее, министр здравоохранения Максим Степанов констатирует, что в Киеве, исходя из эпидемиологической ситуации, возобновление работы ресторанов в помещениях невозможно.

Еще 15 марта ЗАГСы перестали принимать заявления на свадьбы — можно оформить лишь рождение или смерть.

Также в Украине работает регистрация брака по сокращенной процедурой осуществляется органами государственной регистрации актов гражданского состояния. Полный список ГРАГСов можно найти на сайте Министерства юстиций. Также заявление о государственной регистрации брака можно подать в современных офисах европейского образца "Open Space", предоставляющих услуги в сфере ГРАГС. Такие офисы работают по всей Украине.