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11 июня 2020, четверг, 21:41 76
Общество 2020-06-11T21:45:01+03:00
Українські Новини
Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки

Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки

Кира Молчанова
Львов, Ливень, Дождь, Непогода
Непогода во Львове Фото: Владимир Семенов
Непогода во Львове Фото: Владимир Семенов

Пока большая часть Украины страдает от жары, во Львове прошел мощный ливень с градом, который остановил движение на улицах и затопил подвалы домов.

О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.

Ливень сопровождался градом, дождем и молнией. Из-за вильного ветра деревья упали на контактные сети электротранспорта, так что временно нельзя проехать по улицам Коновальца и Богдана Хмельницкого.

Как сообщили в пресс служба ЛГС, руководители районов ездят по улицам Львова, чтобы отследить последствия непогоды. В городе посчитали, что непогода повалила 16 деревьев.

На улице Лисенецкой сорвало крышу с трансформаторной будки.

Фото: Facebook Galina SehФото: Facebook Galina Seh

Очевидцы говорят, что волна от приезжающей машины "забросила" черную машину на бус.

Фото: Facebook Тарас КостикФото: Facebook Тарас Костик

Потоп на Сыхове.

Фото: Facebook Тетяна Плосконос Фото: Facebook Тетяна Плосконос

Фото: Facebook Тетяна ПлосконосНа Сыхове вода идет через огороды. Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. 

На улице Торфяной машины На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. Фото: Facebook Aksanka Didukh

Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.

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