Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки

Пока большая часть Украины страдает от жары, во Львове прошел мощный ливень с градом, который остановил движение на улицах и затопил подвалы домов.

О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.

Ливень сопровождался градом, дождем и молнией. Из-за вильного ветра деревья упали на контактные сети электротранспорта, так что временно нельзя проехать по улицам Коновальца и Богдана Хмельницкого.

Как сообщили в пресс служба ЛГС, руководители районов ездят по улицам Львова, чтобы отследить последствия непогоды. В городе посчитали, что непогода повалила 16 деревьев.

На улице Лисенецкой сорвало крышу с трансформаторной будки.

Фото: Facebook Galina Seh

Очевидцы говорят, что волна от приезжающей машины "забросила" черную машину на бус.

Фото: Facebook Тарас Костик

Потоп на Сыхове.

Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На Сыхове вода идет через огороды. Фото: Facebook Тетяна Плосконос

На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде.

На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. Фото: Facebook Aksanka Didukh

https://www.youtube.com/watch?v=2KSzlRtdKyk" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.