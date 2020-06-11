Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки

Пока большая часть Украины страдает от жары, во Львове прошел мощный ливень с градом, который остановил движение на улицах и затопил подвалы домов. О стихии сообщают в социальных сетях местные жители. Ливень сопровождался градом, дождем и молнией. Из-за вильного ветра деревья упали на контактные сети электротранспорта, так что временно нельзя проехать по улицам Коновальца и Богдана Хмельницкого. Как сообщили в пресс служба ЛГС, руководители районов ездят по улицам Львова, чтобы отследить последствия непогоды. В городе посчитали, что непогода повалила 16 деревьев. На улице Лисенецкой сорвало крышу с трансформаторной будки. Фото: Facebook Galina Seh Очевидцы говорят, что волна от приезжающей машины "забросила" черную машину на бус. Фото: Facebook Тарас Костик Потоп на Сыхове. Фото: Facebook Тетяна Плосконос На Сыхове вода идет через огороды. Фото: Facebook Тетяна Плосконос На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. Фото: Facebook Aksanka Didukh https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2KSzlRtdKyk" frameborder="0" allowfullscreen> майте файні пляцки pic.twitter.com\/mpleYm2nRw — неможливо (@your_melanie) June 11, 2020 pic.twitter.com\/SY2jJQMT0D — міс зануда (@sea_inside3) June 11, 2020 Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.