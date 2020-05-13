В апреле цены на мясо выросли, а на топливо упали до 18%. Что будет с ценами после карантина

Цены на продукты питания и услуги в апреле 2020. Фото: pixabay.com

Цены на продукты питания и услуги в апреле 2020. Фото: pixabay.com

В апреле цены на яблока подскочили почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но также подросли цены на другие продукты на 0,8% по сравнению с мартом 2020 года. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Из-за карантина, цены на некоторые продукты повысились, а на другие – упали. Потребительская инфляция в апреле, по сравнению с мартом, замедлилась до 2,1% (в марте на 2,3%).

Цены выросли

Выросли цены на фармацевтические и отдельные товары личного ухода из-з повышенного спроса.

Подросли в цене сырые продукты питания – на 0,8%. Среди них: гречневая крупа, чеснок, лимоны. Вследствие проблем с логистикой и снижения животноводства ускорился рост цен на говядину, свинину и молоко.

Цены упали

Не подымались цены по сравнению с предыдущем месяцем на яйца из-за сокращения объемов производства и его низкой рентабельности.

Также упали в цене овощи: капуста, свекла, морковь.

Не подымались цены на услуги тех секторов, которые были вынуждены приостановить деятельность из-за карантина (заведения общественного питания, отдыха, спорта).

Упали цены и на топливо – до 18,2% из-за снижения мировых цен на нефть в последние месяцы.

В НБУ предполагают, что после смягчения карантина, возможна коррекция цен на отдельные товары и услуги в тех сферах, которые прекратили работу во время карантина.

Рост цен сдерживали несколько факторов:

Удешевление нефти и природного газа.

Цены не подымались из-за спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей на рынке.

Инфляцию также тормозил карантин, в частности запрещение некоторых слуг.

Также в НБУ сообщают, что базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца – 3,1%.

Падение цен на непродовольственные товары несколько замедлилось – до 1,3%.

Как сообщали Українські Новини, рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем.

В первой неделе мая цены на свинину снизились на 2,5% по сравнению с концом апреля.