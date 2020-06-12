В Киеве побиты новые температурные рекорды

Пока анализ тенденций изменений климата показывает, что глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче, в Киеве зафиксировали два температурных рекорда за минувшие двое суток. Ночь на четверг в столице была самой жаркой за последние 140 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.



"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - информируют в обсерватории.

Также рекорд зафиксировали в ночь на четверг - она стала самой теплой в столице за 140 лет.

"Температура не опустилась ниже +20,6. Ведь прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2 превышено на 0,4 градуса", - сказано в сообщении.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.