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12 июня 2020, пятница, 11:17 74
Судебная власть 2020-06-12T11:17:01+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ открыть дело против Смелянского, которого подозревают в получении неправомерной выгоды

Суд обязал НАБУ открыть дело против Смелянского, которого подозревают в получении неправомерной выгоды

Ирина Николенко
Уголовное дело, Укрпочта, НАБУ, ГБР, Игорь Смелянский
Игорь Смелянский
Игорь Смелянский

В то время, как генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский намерен продать помещение в главпочтамте Киева за 1 млрд гривен, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть против него дело о возможном злоупотреблении и получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО "Укрпочта" по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО "Укрпочта", обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.

Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО "Укрпочта" денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО "Укрпочта" в лице генерального директора и заместителей генерального директора.

По его оценке, за 2 года в результате необоснованного завышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи "Укрпочта" получила около 1 млрд гривен незаконной прибыли.

НАБУ отказалось вносить данные в Единый реестр досудебных расследований, однако Антикоррупционный суд рассмотрел жалобу заявителя и 29 мая обязал открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело относительно возможных злоупотреблений министра инфраструктуры Владислава Криклия, а также бывшего министра Владимира Омеляна.

Государственное бюро расследований проводит обыск у бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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