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11 июня 2020, четверг, 14:42 8
Общество 2020-06-11T14:42:01+03:00
Українські Новини
Смелянский хочет продать помещение в главпочтамте Киева за 1 млрд гривен

Смелянский хочет продать помещение в главпочтамте Киева за 1 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Укрпочта, Главпочтамт, Игорь Смелянский
Киевский Главпочтамт.
Киевский Главпочтамт.

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США, намерен продать помещение в главпочтамте Киева за 1 млрд гривен.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 24 в программе "Що це було", передают Українськi Новини.

"Вы знаете, что Крещатик, Майдан - это место для демонстраций, где происходят разные события, и тогда блокируется производственный процесс. Не нужно, действительно, производственному процессу быть в центре Киева... Мы должны продать этот объект", - сказал Смелянский.

Он отметил, что стоимость помещения оценивается в 1 млрд гривен.

Смелянский объяснил, что перенос главного офиса из центра города поспособствует разгрузке автомобильного трафика и сокращению расходов "Укрпочты".

В случае продолжения текущей работы в главпочтамте компании необходимо было выделить 75 млн гривен на содержание помещения в надлежащем состоянии.

Смелянский уточнил, что на Крещатике останется только операционный зал "Укрпочты", поскольку главпочтамт является визитной туристической карточкой города.

В то же время, по его словам, за неделю компании удалось продать непрофильные активы на 90 млн гривен.

Смелянский ожидает, что большие объекты имущества будут выставлены на продажу в следующем году.

Как сообщали Українськi Новини, Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США

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