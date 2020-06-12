ГБР пришло с обыском к Омеляну

Государственное бюро расследований пришло с обыском к бывшему министру инфраструктуры Владимир Омеляну.

Об этом Омелян написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - написал он.

Омелян предполагает, что обыски связаны с решением, которое суд вынес в отношении бывших владельцев дома, где он сейчас проживает.

О каком именно решении идет речь он не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян готов заплатить штраф в случае признания его виновным в недекларировании имущества.

Ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Во время досудебного расследования установлено, что он, работая исключительно на государственный службе, не мог сэкономить достаточно средств (включая произведенные расходы), чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и при этом хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Во избежание декларирования приобретенного автомобиля и сокрытия действительного состояния доходов министра регистрация транспортного средства была осуществлена на его родного брата. Однако, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, пользовался машиной от начала покупки обвиняемый и его жена.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, Омелян умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективами Национального антикоррупционного бюро установлено, что сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.