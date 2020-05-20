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20 мая 2020, среда, 11:45 150
Судебная власть 2020-05-20T12:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления Криклия

НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления Криклия

Ярина Вацяк
НАБУ, министр инфраструктуры Украины, Высший антикоррупционный суд, Владислав Криклий
Владислав Криклий. Фото: КМУ
Владислав Криклий. Фото: КМУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело относительно возможных злоупотреблений министра инфраструктуры Владислава Криклия, который в ближайшее время может уйти в отставку, а также бывшего министра Владимира Омеляна.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело было открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который 31 марта обязал НАБУ открыть дело по факту совершения бывшим министром инфраструктуры по предварительному сговору с заместителем и государственным секретарем Министерства инфраструктуры, а также действующим министром Криклием ряда уголовных преступлений.

Дело было открыто 7 апреля, однако решением Специализированной антикоррупционной прокуратуры поручено расследовать полиции Киева.

Как сообщали Українськi Новини, ранее из-за махинаций с газобалонным оборудованием против Владислава Криклия возбудили уголовное дело.

Тем временем, заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за апрель составила 63,3 тыс. гривен, его заместителей — по 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 464,2 тыс. гривен.

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