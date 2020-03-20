Сегодня день весеннего равноденствия: история и приметы

День весеннего равноденствия – это астрономическое начало весны. С этого дня день будет длиннее, а ночь короче. Українські Новини расскажут об истории и приметах праздника.

В этот день во всех странах мира – ночь и день длятся одинаковое количество времени.

Каждый год дата весеннего ривноденння смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток.



Такое смещение объясняется тем, что в этом году у нас высокосный год. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты в тот день, когда темнота и свет в сутках равны.

Планета Земля будет расположена под таким углом к ​​Солнцу, что его лучи будут падать прямо на экватор.



У многих народов в разные времена весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в разных религиях.



Традиционно в Украине считалось, что надо наблюдать за приметами и проводить этот день как можно веселее, было принято устраивать яркий и веселый праздник.

Чего не стоит делать в день весеннего равноденствия



Ни в коем случае нельзя злиться, выяснять отношения, не позволять себе в этот день скучать, иначе весь год проведете в плохом настроении.

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Тем временем синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.