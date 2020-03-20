Сегодня день весеннего равноденствия: история и приметы

День весеннего равноденствия – это астрономическое начало весны. С этого дня день будет длиннее, а ночь короче. Українські Новини расскажут об истории и приметах праздника. В этот день во всех странах мира – ночь и день длятся одинаковое количество времени. Каждый год дата весеннего ривноденння смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток.Такое смещение объясняется тем, что в этом году у нас высокосный год. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты в тот день, когда темнота и свет в сутках равны. Планета Земля будет расположена под таким углом к Солнцу, что его лучи будут падать прямо на экватор.У многих народов в разные времена весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в разных религиях. Традиционно в Украине считалось, что надо наблюдать за приметами и проводить этот день как можно веселее, было принято устраивать яркий и веселый праздник. Чего не стоит делать в день весеннего равноденствияНи в коем случае нельзя злиться, выяснять отношения, не позволять себе в этот день скучать, иначе весь год проведете в плохом настроении. Ранее Українські Новини писали, когда переводить часы на летнее время. Тем временем синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.