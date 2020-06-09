Запрет фан-зон, дезинфекция и маски: как будут проводить культурные мероприятия

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно организации культурных мероприятий (кроме работы кинотеатров) в период карантина, хотя массовые мероприятия пока не разрешают.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №35 от 6 июня, передают Українськi Новини.

Согласно документу, все сотрудники учреждения сферы культуры и искусства перед началом рабочей смены должны пройти термометрию.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

На входе и в местах массового скопления посетителей должны быть организованы места для обработки рук антисептиками.

Также нужно нанести маркировку для обеспечения соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 м.

Рекомендуется увеличить количество пунктов входного контроля.

Запрещено организовывать фан-зоны.

При проведении культурного мероприятия в закрытых помещениях все посетители должны использовать маски или респираторы.

Организаторы и работники также должны использовать средства индивидуальной защиты.

Разрешено одновременное пребывание посетителей с расчета не более 1 человека на 5 кв. м площади, при этом они должны быть размещены только на сидячих местах.

Места для сидения или столики должны располагаться на расстоянии 1,5 м друг от друга, за одним столиком может находится не более 4 человек (без учета детей до 14 лет).

В залах со стационарными сидениями размещение посетителей осуществляется со свободными местами рядом, спереди и сзади каждого посетителя.

В помещениях должна работать система вентиляции.

Во время работы должна проводиться дезинфекция поверхностей, с которыми контактируют посетители, в усиленном режиме и влажная уборка мест наибольшего скопления людей.

Постановление вступает в действие с 10 июня.

Как сообщали Українські Новини, В Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха. Но только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.