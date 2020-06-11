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11 июня 2020, четверг, 22:08 597
Силовые структуры 2020-06-11T23:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики стреляли из гранатометов и пулеметов, работали снайперы: у ВСУ потери

Боевики стреляли из гранатометов и пулеметов, работали снайперы: у ВСУ потери

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 11 июня, двое украинских военнослужащих были ранены, один травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник ввел огонь вблизи Гнутово, Марьинки, Павлополя, Новотроицкого, Чермалыка.

Украинских военных, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреливали у Орехово, Хутора Вольный.

Вследствие обстрелов боевиков  два военнослужащих ООС получили ранения и еще один боевое травмирование.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня на Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли позиции ООС и лишились пятерых "бойцов", а 10 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие.

Также с 10 июня пункты пропуска в зоне ООС возобновили работу.

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