На Донбассе оккупанты 14 раз устраивали провокации из запрещенного оружия, ранены два бойца ВСУ

Вчера, 10 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Ранения получили два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по нашим защитникам неподалеку Павлополь враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Вольный российские наемники четыре раза обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения … По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня на Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли позиции ООС и лишились пятерых "бойцов".

Также с 11 июня пункты пропуска в зоне ООС возобновили работу.