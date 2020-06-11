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11 июня 2020, четверг, 08:30 9
Силовые структуры 2020-06-11T08:30:54+03:00
Українські Новини
На Донбассе оккупанты 14 раз устраивали провокации из запрещенного оружия, ранены два бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты 14 раз устраивали провокации из запрещенного оружия, ранены два бойца ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 10 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Ранения получили два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по нашим защитникам неподалеку Павлополь враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Вольный российские наемники четыре раза обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения … По данным разведки, 10 июня, наши воины уничтожили двух российских оккупантов. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня на Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли позиции ООС и лишились пятерых "бойцов".

Также с 11 июня пункты пропуска в зоне ООС возобновили работу.

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