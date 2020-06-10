На Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли позиции ООС и лишились пятерых "бойцов"

Вчера, 9 июня, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитников Марьинки вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также по окрестностям Широкино российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял наши оборонительные укрепления близ Орехово и Хутора Вольного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам неподалеку Хутора Вольного. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу.

Ранее на Донбассе оккупанты 11 раз устраивали провокации, уничтожены трое боевиков.