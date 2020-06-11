Представлются соцработниками: аферисты придумали новые схемы обмана пожилых людей

После того, как телефонные мошенники обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен, афферисты в Украине придумывают новые и новые схемы грязного заработка денег, при этом не жалеют ни больных, ни пожилых людей. Манипулируют и заставляют отдавать все сбережения.

"Утро с Интером" напоминает: защита стариков от злоумышленников – прежде всего дело их детей и внуков, сообщает Интер.

В Одессе несколько недель назад правоохранители задержали женщину, которая обокрала пожилого мужчину. Мошенница сказала дедушке, что она – соцработник, пенсионерам собираются повысить выплаты, попросила показать документы. Пока помогала хозяину искать бумаги, нашла 3000 долларов и мобильный телефон – и забрала.

"Сейчас ее действия квалифицируются как статья 125 УК Украины – кража, – говорит начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. – Женщина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одессы и Одесской области".

Мошенники обычно легко втираются в доверие к потенциальным жертвам. Представляются работниками коммунальных учреждений, соцслужб, рассказывают об изменениях в законодательстве… "Это распространено особенно сейчас, во время карантина, – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. – Звонят пенсионерам из пенсионного фонда, говорят, что нужно переоформить пенсию в связи с карантином. Причем должно быть начисление в плюс. Спрашивают: "Мы можем к вам прийти?" – "Да, приходите". И все, затравка уже есть".

В условиях карантина аферисты стали представляться работниками поликлиник – мол, людям пожилого возраста нужно пройти тестирование на коронавирус. К Маргарите Алексеевне из Ровно с такими словами постучали в дверь две женщины, показали какие-то сертификаты.

"Одна говорит: "Дайте горло посмотрю. Вы сядьте сюда и повернитесь к окну, чтоб мне было видно, – вспоминает потерпевшая. – Я села, а другая якобы сидела и писала что-то".

Пенсионерке измерили давление и температуру, посоветовали пройти курс массажа. Причем пообещали назначить бесплатный. Пока одна отвлекала старушку разговорами, другая шастала по квартире. Когда женщины ушли, бабушка заметила, что пропали все деньги – в общем 23 тысячи гривен.

"Предоставление медицинских услуг на дому, особенно сейчас, в период карантина, запрещено", – подчеркивает руководитель Ровненского областного управления здравоохранения Олег Вивсяник.

Напомните родителям, бабушкам и дедушкам: если незнакомые пытаются попасть к вам домой и предлагают какие-то услуги – нельзя верить на слово! Даже их удостоверения могут быть фальшивыми. Позвоните в учреждение, из которого якобы пришли люди, и уточните, действительно ли это их специалисты, – советуют эксперты по безопасности.

На крючок телефонных аферистов почти попали супруги-пенсионеры из Одесской области. Им в 5 утра позвонил мужчина, представился следователем, сказал, что их сын попал в аварию, и стал требовать деньги. Пожилые люди связались с сыном и ничего не отдали злоумышленникам. За несколько часов оперативно-разыскных действий мошенников обнаружили и задержали.

"Позвонить ночью пожилым людям и придумать историю – мол, сын или дочь попали в беду и нужны деньги на спасение – одна из самых распространенных в мошенническом мире схем, – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. – Ночью сложно сориентироваться и включить холодный разум. Особенно – пожилым людям. Первое, что они должны сделать, – перезвонить ребенку".

Психолог Светлана Арефния подтверждает: злоумышленники чаще всего выбирают в жертвы именно пожилых людей. Аферисты с опытом могут применять к ним даже такие приемы, как введение в состояние транса.

Поэтому, чтобы уберечь ваших родителей, бабушек и дедушек, возьмите за правило – регулярно им звонить и сообщать, что с вами все хорошо. Расскажите своим родным о распространенных схемах аферистов и предупредите, чтобы всегда звонили вам, если к ним наведались или позвонили подозрительные люди. А еще – введите в семье собственное секретное слово-пароль. Такие простые шаги могут помочь защитить родных от мошенников.

Как сообщали Українські Новини, мошенники на карантине изобретают новые способы незаконного обогащения. Так, на Тернопольщине их жертвой стала мама ребенка, который травмировался в результате взрыва газа в сельском клубе. Более 360 тыс. гривен, собранных благотоврителями на лечение ребенка, у нее выманили мошенники.