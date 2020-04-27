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27 апреля 2020, понедельник, 21:33 1674
Происшествия 2020-04-27T21:34:43+03:00
Українські Новини
Телефонные мошенники обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен

Телефонные мошенники обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен

Кира Молчанова
Киев, Запорожье, Прокуратура, Мошенничество
Телефон. Фото: hicomm.bg
Телефон. Фото: hicomm.bg

Пока мошенники на карантине изобретают новые способы незаконного обогащения, старая схема "ваш родственник попал в беду" продолжает действовать. По ней 4 мошенников из Запорожья смогли выманить у 7 киевских пенсионеров 1 млн 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, которая направила в суд обвинительный акт против них.

Как установило следствие, в состав преступной группы входили 4 человека, включая одну женщину. Все они уроженцы Запорожья.

"Жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди. При этом подельники действовали настолько быстро, что пенсионеры, получив по телефону тревожную новость о своих близких, не успевали проверить эту информацию и отдавали свои сбережения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, так телефонные мошенники обманули 7 жителей столицы, нанеся им ущерб в 1 млн 100 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Двое участников преступной группы находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, на Тернопольщине жертвой мошенников стала мама ребенка, который травмировался в результате взрыва газа в сельском клубе. Более 360 тыс. гривен, собранных благотоврителями на лечение ребенка, у нее выманили мошенники.

Полиция сообщила жителю Одессы о подозрении в завладении 1 млн гривен средств банка.

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