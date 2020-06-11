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11 июня 2020, четверг, 20:49 53
Экономика 2020-06-11T21:30:01+03:00
Українські Новини
Меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа" не предусматривает опции добровольности, - Ассоциация воз

Меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа" не предусматривает опции добровольности, - Ассоциация возобновляемой энергетики

Елена Новикова
Возобновляемая энергия, Зеленые тарифы, Зеленая энергетика, ВИЭ, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Зеленая электроэнергия
"Зеленая" энергетика. Фото: pixabay.com

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики заявляет, что подписанный с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа" не предусматривает опции добровольности.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации, передают Українські Новини.

"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики отказалась от подписания меморандума, поскольку наши предложения не были в нем учтены. Важно, что к процессу переговоров и подписания меморандума не были приглашены Ассоциация солнечной энергетики Украины и многие другие игроки, которые не входят ни в одну из указанных ассоциаций. Интересы большинства производителей электроэнергии из возобновляемых источников не были учтены. Подписанный меморандум не предусматривает опции добровольности, которая является важным условием международных кредиторов, предоставивших финансирование под многочисленные проекты ВИЭ в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что условия документа учитывают интересы инвесторов, строящих крупные объекты ветровой генерации (ВЭС) и являются дискриминационными по отношению к производителям электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС).

Уточняется, что меморандумом предусматривается для СЭС, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 1 января 2020 мощностью более 1 МВт, снижение тарифа на 15% без продления срока pre-PPa (договора по продаже электроэнергии по "зеленому тарифу" для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020), для СЭС менее 1 МВт - снижение на 10% без продления срока pre-PPа.

При этом, предложение Ассоциации по снижению тарифа на 12,5% для СЭС менее 10 МВт правительством не учтено.

Кроме того, для объектов солнечной энергетики, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2015, предусмотрено снижение "зеленого" тарифа на 53% и 35%.

"Данное решение не подкреплено гарантиями со стороны государственных банков и для многих компаний означает полное банкротство и невыполнение своих обязательств перед кредиторами", - подчеркнули в сообщении.

Также в Ассоциации добавили, что сроки строительства новых СЭС ограничены, в то же время объекты ВЭС могут продолжать строиться.

"Отказ правительства от продления срока действия РРА на 2 года в обмен на предложенное ими снижение "зеленого тарифа", незначительной уступки в снижении тарифа на уровне 12,5% для СЭС мощностью до 10 МВт и устранения дискриминационных условий неоправданно большого снижения тарифа для первых СЭС, которые не дают существенного экономического эффекта для государства, но являются весомыми для инвесторов, не позволили нам подписать предложенный меморандум", - подчеркнули в Ассоциации.

В свою очередь Ассоциация призывает правительство к подписанию компромиссного не дискриминационного меморандума и сосредоточиться на ликвидации незаконных действий органов власти и махинаций на рынке электроэнергии.

Как сообщали Українськi Новини, Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой энергии" для экономики должна быть снижена.

Также в Украине с 1 октября 2020 год планируют увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн.

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