Кабмин договорился с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифа

Кабинет Министров подписал с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) меморандум, предусматривающий добровольное снижение "зеленого тарифа".

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українські Новини.

"Кабмин в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации", - говорится в нем.

Отмечается, что документ предусматривает, что производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых тарифов", предусматривающей их снижение.

В частности, для солнечных электростанций (СЭС), предусматривается снижение тарифа на 15%, для ветряных электростанциях (ВЭС) - на 7,5%.

Со своей стороны украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременных текущих оплат государственным предприятием "Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой энергетики" и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, в соответствии с меморандумом, усиливается ответственность производителей электроэнергии из ВИЭ за несбалансированное производство электроэнергии.

Также, согласно условиям меморандума, производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому тарифу".

"Так, с 1 августа текущего года новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.