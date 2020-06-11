подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

  • Новости
  • Экономика
  • Кабмин договорился с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифа
11 июня 2020, четверг, 10:52 599
Экономика 2020-06-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин договорился с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифа

Кабмин договорился с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифа

Григорий Яковенко
Кабмин, Электроэнергия, Меморандум, Зеленая энергетика, ВИЭ, Денис Шмыгаль
Солнечная панель (иллюстрация). Фото huawei.energy
Солнечная панель (иллюстрация). Фото huawei.energy

Кабинет Министров подписал с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) меморандум, предусматривающий добровольное снижение "зеленого тарифа".

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українські Новини.

"Кабмин в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации", - говорится в нем.

Отмечается, что документ предусматривает, что производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых тарифов", предусматривающей их снижение.

В частности, для солнечных электростанций (СЭС), предусматривается снижение тарифа на 15%, для ветряных электростанциях (ВЭС) - на 7,5%.

Со своей стороны украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременных текущих оплат государственным предприятием "Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой энергетики" и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, в соответствии с меморандумом, усиливается ответственность производителей электроэнергии из ВИЭ за несбалансированное производство электроэнергии.

Также, согласно условиям меморандума, производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому тарифу".

"Так, с 1 августа текущего года новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Ольга Буславец считает, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.

Больше новостей о: Кабмин Электроэнергия Меморандум Зеленая энергетика ВИЭ Денис Шмыгаль

В центре Киева из-за аварии на подстанции две сотн...
Инвесторы в "зеленую" энергетику требуют от Зеленс...
Меморандум о поддержке возобновляемой энергетики м...
Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел...
С начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки
В Киеве второй день подряд увеличивается количество больных коронавирусом
Новости
Будем предлагать меры. В Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 11:40
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов 11:39
Коцюбинское могут присоединить к Киеву 11:38
Шестилетней дочери убитого Джорджа Флойда подарили полную стипендию в Техасском университете 11:37
Ваврыш с Ткаченко возведут жилые дома на территории Одесской киностудии, - СМИ 11:31
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
больше новостей
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
больше новостей
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok