Закрытие мусоропроводов сэкономило Киеву 3 млн гривен

Стоимость услуг содержания домов и придомовых территорий в платежках за май после закрытия мусоропроводов по Киеву в общей сумме уменьшена более чем на 3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"В общем по Киеву у нас более чем на 3 млн уменьшена стоимость содержания домов и придомовых территорий после закрытия мусоропроводов", — сказал он.

Уменьшение стоимости услуг осуществлено для жильцов тех домов, в которых ранее был мусоропровод.

Пантелеев отметил, что стоимость самих услуг уменьшилась в соответствии с квадратурой и площадью домов.

Он подчеркнул, что соответствующее уменьшение будет заметно в графе перерасчетов.

Как сообщали Українські Новини, в курортном селе Квасы находится турбаза с лечебными минеральными источниками и свалка у реки, которая хоть и является официальным полигоном, но работает стихийно.

Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в Киеве за апрель по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 6 процентных пункта до 86%.