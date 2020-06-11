Закриття сміттєпроводів заощадило Києву 3 млн гривень

Сміттєпроводи - джерело антисанітарії. Після закриття сміттєпроводів по Києву вартість послуг утримання будинків та прибудинкових територій в платіжках за травень в загальній сумі зменшена більш ніж на 3 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Загалом по Києву у нас, більш ніж на 3 млн зменшена вартість утримання будинків і прибудинкових територій після закриття сміттєпроводів", — сказав він.

Зменшення вартості послуг здійснено для мешканців тих будинків, у яких раніше був сміттєпровід.

Пантелеєв зазначив, що вартість самих послуг зменшилася відповідно до квадратури і площі будинків.

Він підкреслив, що відповідне зменшення буде помітно в графі перерахунків.

Як повідомляли "Українські Новини, у карпатському селі Криворівня місцеві жителі організували незаконне звалище, куди незаконно звозять сміття з усього Верховинського району.

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКГ) в Києві за квітень в порівнянні з попереднім місяцем збільшився до 86%, це на 6% більше, ніж у березні.