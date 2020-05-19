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19 мая 2020, вторник, 14:27 120
Общество 2020-05-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Курортные районы Закарпатья завалили мусором: свалки прямо у реки

Курортные районы Закарпатья завалили мусором: свалки прямо у реки

Ольга Фандорина
Мусор, Мусоросвалка, вывоз мусора, Мусор на Закарпатье
Мусорка на Закарпатье. Фото: mukachevo.net
Мусорка на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

В то время как в Краматорске строят мусорный завод, в курортном селе Квасы находится турбаза с лечебными минеральными источниками и свалка у реки. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Уточняется, что этот полигон паспортизован, но выглядит и работает как стихийная свалка. Этот полигон можно увидеть сразу при въезде в туристический центр. Об этой свалке неоднократно упоминалось в СМИ, ведь свалку нельзя устраивать рядом с водоемами.

Местные чиновники говорят, что провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона нельзя из-за гористой местности.

Мусорка на Закарпатье. Фото: mukachevo.netМусорка на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Как сообщали Українські Новини, в Грузии с горы Казбек спустили более 20 тонн мусора, где образовалась стихийная свалка из-за массового посещения туристами горы.

Напомним, губернатор Закарпатской области предупредил о том, что Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс.

Ранее Львовский городской совет принял решение о проведении конкурса на строительство системы дегазации Грибовицкой свалки, которая позволит добывать с полигона бытовых отходов газ.

Также 20 декабря Львовский горсовет утвердил получение кредита на €35 млн на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовицкой свалки.

В сентябре львовский мусор снова сбросили в запрещенном месте.

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