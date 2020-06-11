"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить движение еще 14 пригородных поездов, а также возобновить курсирование экспресса по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

В направлении "Киев - Козятин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6202/6008 "Козятин - Фастов - Киев", №7032 "Фастов - Киев", №6070 "Тарасовка - Киев", №6014 "Фастов - Киев", №6029 "Киев - Фастов", №6027/6213 "Киев - Фастов - Козятин", №6035 "Киев - Фастов", №6023/6211 "Киев- Фастов-Козятин".

В направлении "Киев - Нежин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 "Киев - Нежин", №6915 "Нежин - Киев", №6930 "Киев - Нежин", №6929 "Нежин - Киев".

В направлении "Киев - Яготин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 "Киев - Яготин", №6809 "Яготин -Дарница".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения в Винницкой области.

Ранее "Укрзализныця" запустила 35 поездов.