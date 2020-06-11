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11 июня 2020, четверг, 20:20 12
Общество 2020-06-11T20:20:22+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений

"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений

Елена Новикова
Укрзализниця, Пассажирский поезд, Железнодорожное сообщение, Пригородный поезд
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить движение еще 14 пригородных поездов, а также возобновить курсирование экспресса по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

В направлении "Киев - Козятин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6202/6008 "Козятин - Фастов - Киев", №7032 "Фастов - Киев", №6070 "Тарасовка - Киев", №6014 "Фастов - Киев", №6029 "Киев - Фастов", №6027/6213 "Киев - Фастов - Козятин", №6035 "Киев - Фастов", №6023/6211 "Киев- Фастов-Козятин".

В направлении "Киев - Нежин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 "Киев - Нежин", №6915 "Нежин - Киев", №6930 "Киев - Нежин", №6929 "Нежин - Киев".

В направлении "Киев - Яготин - Киев" будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 "Киев - Яготин", №6809 "Яготин -Дарница".

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения в Винницкой области.

Ранее "Укрзализныця" запустила 35 поездов.

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