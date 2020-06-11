Урегулировать статус "первой леди" нужно, но без ограничения ее прав, — юрист Дульский

Юрист, адвокат по ряду резонансных дел Александр Дульский поддерживает урегулирование статуса "первой леди" в инициированном Президентом Владимиром Зеленским законопроекте без ограничения ее прав.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Очевидно, что он (законопроект) не будет большим по объему, и закрепит основные функции "первой леди", которой по определению является жена Президента Украины, например то, что она занимается благотворительностью, потому что сегодня она посещает детские дома, поддерживает детей, ездит к врачам, помогает материально, сочувствует... И, наверное, таким образом урегулировать это все же нужно", - сказал он.

При этом Дульский считает, что закон не сможет урегулировать все обязанности и права "первой леди".

"С точки зрения необходимости урегулирования этого вопроса на законодательном уровне, на мой взгляд, как юриста, любой закон не сможет полностью урегулировать эти правоотношения, потому что жена Президента является свободным человеком и ограничивать ее законом нельзя. Она не является чиновником, а это означает, что она может делать все, что не запрещено законом, как для человека. И ограничить, например, что она может заниматься только благотворительностью и международными визитами и саммитами, это неправильно. Закон же не урегулирует все вопросы", - считает юрист.

Дульский говорит, что в данном законе можно просто прописать другие разные виды деятельности, которыми может заниматься "первая леди", не расписывая каждую деталь.

"Для кого-то, возможно, это ответит на ряд вопросов. Конечно, эту процедуру финансировать ни в коем случае не нужно, у нас и так есть много вопросов к "первой леди", - добавил он.

Также Дульский вспомнил и о статуте "первого джентльмена".

"В странах, где руководящую должность занимает женщина, существует мужской эквивалент этого титула - "первый джентльмен". Такой титул, например, носил, Эдвард Прек, муж бывшего Президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прек", - сказал он.

Юрист также обозначил, что в случае избрания Президентом Украины женщины, закон о "первой леди", очевидно, не будет регулировать права и обязанности ее мужа.

"Поэтому если будет у нас "первый джентльмен", будем говорить о законе Украины о "первом джентльмене", - сказал он.

Кроме того, Дульский привел в пример практику Франции.

"В 2017 году в Париже Президент Франции Эмануэль Макрон предложил принять устав "первой леди", и это был первый документ во Франции, который бы позволил официально учредить эту должность и выделять на нее средства из бюджета", - рассказывает он.

Но по результатам данной законодательной инициативы Елисейский дворец отказался предоставлять Бриджит Макрон, жене Президента, официальный статус "первой леди".

"И во Франции была принята "Хартия прозрачности" - документ, который определяет статус жены Президента страны. Согласно этой Хартии (она до сегодняшнего дня действует), первая леди может сопровождать мужа во время официальных визитов, международных саммитов, участвовать в национальных и международных мероприятиях, направленных на борьбу с изменениями климата, насилием в отношении женщин и детей, жена имеет право контролировать проведение приемов в Елисейском дворце, отвечать на письма, которые к ней поступают на запрос французских и иностранных деятелей, проводить и поддерживать мероприятия, способствующие повышению международного влияния Франции", - объясняет юрист.

При этом, в соответствии с Хартией, не предусмотрено никакого вида вознаграждения за такую деятельность.

"Жена французского Президента имеет в распоряжении двух помощников, и за свою деятельность никакого вознаграждения не получает. Это прописано в Хартии, так как были скандалы по поводу того, что на это еще надо выделять денежные средства", - сказал Дульский.

Также он вспомнил, что 17 июня 2019 года супруги Зеленских находилось с визитом во Франции, во время которого Елена Зеленская пригласила Бриджит Макрон посетить Украину.

"И по итогам встречи сообщалось, что первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в области образования, здравоохранения, защитой прав людей с особыми потребностями, культуры, охраны детства, гендерного равенства, буллинга, прав женщин, окружающей среды и так далее. Разумеется, в соответствии с указанной "Хартии прозрачности" первая леди коммуницирует с парижскими интеллектуальным сообществом и ведущими деятелями культуры", - отметил юрист.

Как сообщали Українськi Новини, председатель общественной организации "Лига защиты прав женщин" Александра Голуб считает, если президентом станет женщина, то будет поднят вопрос о статусе ее мужа.

Ранее заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к зарплате получил открытку с благодарностью от Елены Зеленской. Эту историю Зеленский привел в пример, когда сообщил, что хочет закрепить "законодательство, регулирующее институт первой леди".