Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне

Президент Владимир Зеленский планирует законодательно урегулировать статус первой леди Украины, в то время, как ранее Елена Зеленская рассказала, что ее карантин начался еще год назад.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Українська правда" во время командировки в Хмельницком.

По словам президента, его жена часто сталкивается с безосновательной критикой.

"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирус, а просто в жизни заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться. Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки)?", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что этот врач не получил доплаты потому что не лечил людей от коронавируса. Также президент отметил, что, по его мнению, этот человек повела себя неэтично и оскорбительно. Потому надбавки и зарплата не зависят от первой леди.

"Что должна была сделать первая леди? Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, что она должна обо всем рассказывать (общественности). Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем первая леди", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, после этого случая он понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди.

"Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать (чем она занимается - УП). Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - резюмировал президент.

Как сообщали Українські Новини, в январе Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко.

Также ранее этого супруга Президента Владимира Зеленского Елена заявляла, что намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания.