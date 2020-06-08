подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июня 2020, понедельник, 19:09 299
Президент 2020-06-08T19:09:41+03:00
Українські Новини
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне

Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне

Елена Новикова
Президент, Первая леди, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Обязанности первой леди
Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Президент Владимир Зеленский планирует законодательно урегулировать статус первой леди Украины, в то время, как ранее Елена Зеленская рассказала, что ее карантин начался еще год назад.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Українська правда" во время командировки в Хмельницком.

По словам президента, его жена часто сталкивается с безосновательной критикой.

"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирус, а просто в жизни заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться. Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки)?", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что этот врач не получил доплаты потому что не лечил людей от коронавируса. Также президент отметил, что, по его мнению, этот человек повела себя неэтично и оскорбительно. Потому надбавки и зарплата не зависят от первой леди.

"Что должна была сделать первая леди? Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, что она должна обо всем рассказывать (общественности). Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем первая леди", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, после этого случая он понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. 

"Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать (чем она занимается - УП). Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - резюмировал президент.

Как сообщали Українські Новини, в январе Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко.

Также ранее этого супруга Президента Владимира Зеленского Елена заявляла, что намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания.

Больше новостей о: Президент Первая леди Владимир Зеленский Елена Зеленская Обязанности первой леди

В детском садике в Броварах зафиксировали вспышку коронавируса
Киев и еще семь областей Украины не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина
Новости
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне 19:09
Охранник Ляшка Стипанюк угрожал водителю пистолетом.Фото: Facebook/Андрей Герус
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом 18:37
ДТП в Житомирской области. Фото: Нацполиция
В результате ДТП в Овручском районе погибли трое взрослых и 9-месячная девочка 17:50
В детском садике в Броварах зафиксировали вспышку коронавируса 16:57
Все 300%-ые надбавки врачам за апрель были выплачены, — Степанов 16:21
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу 21:00
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов 14:00
больше новостей
В Киеве за сутки почти вдвое подскочило количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok