При Президенте-женщине в Украине будут думать, что делать со статусом "первой леди"

Председатель общественной организации "Лига защиты прав женщин" Александра Голуб считает, что в случае принятия законопроекта "о первой леди", инициированного Президентом Владимиром Зеленским, при Президенте-женщине будет поднят вопрос о статусе ее мужа.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Первая леди" хоть и находится в публичной плоскости, выполняя культурную, социальную или дипломатическую миссию вместе со своим партнером - Президентом, она не является выборным лицом и не имеет особого статуса как чиновник согласно Конституции. "Первая леди" на данный момент - это прежде всего ответственный статус, а не должность. С другой стороны, Президентом может стать и женщина, поэтому сразу возникает вопрос, каким образом в будущем законопроекте определят статус мужа потенциальной женщины-Президента", - сказала она.

Голуб добавила, что жена или муж первого лица государства должны иметь одинаковые права и обязанности, независимо от пола.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон также инициировал процесс законодательного урегулирования статуса "первой леди" во Франции. Но такая идея столкнулась с сопротивлением граждан, ведь законопроект предлагал увеличить финансирование Офиса жены Президента. В прогрессивной стране первая леди, очевидно, должна демонстрировать пример эмансипированной, образованной, независимой женщины... Нужен-ли для этого особый закон - вопрос открытый", - добавила Голуб.

Ранее ряд СМИ процитировал Зеленского во время его рабочей поездки в Хмельницкую область 3-4 июня, что хочет закрепить "законодательство, регулирующее институт первой леди".

Как сообщали Українськi Новини, 13 января Зеленский назначил свою супругу Елену членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал".

Врач Виталий Денисюк, который перенес коронавирусную инфекцию, не получил никаких доплат, так как работает ортопедом-травматологом. Вместо этого, первая леди Елена Зеленская прислала ему открытку с благодарностью.