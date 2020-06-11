Прокуратура просит суд отправить Стерненко под домашний арест

Офис генпрокурора просит суд избрать круглосуточный домашний арест для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, которому в четверг, 11 июня, СБУ сообщила о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом Стерненко сказал журналистам после выхода из СБУ, передают Українськi Новини.

"Вручили копию ходатайства об избрании круглосуточного домашнего ареста", - сказал он.

По его словам, когда состоится суд, неизвестно.

Он отметил, что это будет Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко добавил, что суд может не состоятся в четверг.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что бывший глава одесского отделения не действовал в пределах самообороны, а догнал нападающего и убил его.

Ранее в СМИ появились подробности похищения человека Стерненко. Дело касалось похищения Сергея Щербича, депутата Коминтерновского районного совета Одесской области и руководителя общественной организации.