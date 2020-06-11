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11 июня 2020, четверг, 18:04 44
Силовые структуры 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура просит суд отправить Стерненко под домашний арест

Прокуратура просит суд отправить Стерненко под домашний арест

Елена Новикова
Домашний арест, мера пресечения, Прокуроры, Сергей Стерненко, Офис Генпрокурора
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

Офис генпрокурора просит суд избрать круглосуточный домашний арест для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, которому в четверг, 11 июня, СБУ сообщила о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом Стерненко сказал журналистам после выхода из СБУ, передают Українськi Новини.

"Вручили копию ходатайства об избрании круглосуточного домашнего ареста", - сказал он.

По его словам, когда состоится суд, неизвестно.

Он отметил, что это будет Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко добавил, что суд может не состоятся в четверг.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что бывший глава одесского отделения не действовал в пределах самообороны, а догнал нападающего и убил его.

Ранее в СМИ появились подробности похищения человека Стерненко. Дело касалось похищения Сергея Щербича, депутата Коминтерновского районного совета Одесской области и руководителя общественной организации. 

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