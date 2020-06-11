Прокуратура просить суд відправити Стерненка під домашній арешт

Цілодобовий домашній арешт колишнього керівника відділення "Правого сектору" в Одесі просить обрати офіс генпрокурора, якому в четвер, 11 червня, СБУ повідомила про підозру у навмисному вбивстві.

Про це Стерненко сказав журналістам після виходу з СБУ, передають Українські Новини.

"Вручили копію клопотання про обрання цілодобового домашнього арешту", - сказав він.

За його словами, коли відбудеться суд, невідомо.

Він зазначив, що це буде Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко додав, що суд може не відбудуться в четвер.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що колишній голова одеського відділення не діяв у межах самооборони, а наздогнав нападника і вбив його.

Раніше в ЗМІ з'явилися подробиці викрадення людини Стерненко. Справа стосувалася викрадення Сергія Щербича, депутата Комінтернівської районної ради Одеської області та керівника громадської організації.