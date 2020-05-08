подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 11:55 649
Общество 2020-05-08T11:55:01+03:00
Українські Новини
В СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко

В СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко

Петр Стуженко
Одесса, Суд, Уголовное дело, Стерненко, Демчук
Сергей Стерненко. Фото:
Сергей Стерненко. Фото: "Думская"

Праворадикальный активист Сергей Стерненко может опасаться тюремного заключения не только из-за участия в известном деле об убийстве жителя Черноморска в мае 2018 года, но и из-за целого ряда судебных процессов, которые находятся на финальной стадии и касаются более ранних периодов его деятельности в "Правом секторе". В частности, одним из таких эпизодов является похищение человека с пытками, сообщает портал newsone.ua

Уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

"Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. 24 апреля 2015 года, как установило следствие, Стерненко вместе с Демчуком - "куратором" Коминтерновского района от "Правого сектора", решили убедить Сергея Щербича отказаться от депутатства и общественной деятельности. Его заманили в автомобиль, в котором за рулем сидел Демчук, а справа Стерненко. Во время разговора на задние сиденья сели неизвестные и заблокировали Щербича. Когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину", - говорится в материале.

"Заехав во дворы, накинули на голову черный мешок за заклеили скотчем, а руки связали за спиной. Пересадили в другую машину и увезли в подвал. По дороге били, угрожали смертью, унижали. Издевательства в подвале продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - пересказывают журналисты, описанные в одном из судебных решений подробности дела.

"Весь процесс подробно описан в судебных материалах дела, это фактически готовый сценарий триллера. Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы", - говорится в статье.

Больше новостей о: Одесса Суд Уголовное дело Стерненко Демчук

Карантин в Одессе закончен. Власти Одессы признают...
На священников, которые собрали верующих на службу...
Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начат...
Венедиктова обещает подозрение в убийстве для ради...
После двухдневного роста количество новых случаев коронавируса начало уменьшаться
Количество заразившихся COVID-19 в мире приближается к четырем миллионам
Новости
Рубль начал дорожать в конце недели. Курс российской нацвалюты на 8 мая 12:00
Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны 11:59
800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании, — Госпогранслужба 11:58
В Турции начали тестировать на людях препарат от коронавируса 11:55
В СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко 11:55
больше новостей
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok