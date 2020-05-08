В СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко

Праворадикальный активист Сергей Стерненко может опасаться тюремного заключения не только из-за участия в известном деле об убийстве жителя Черноморска в мае 2018 года, но и из-за целого ряда судебных процессов, которые находятся на финальной стадии и касаются более ранних периодов его деятельности в "Правом секторе". В частности, одним из таких эпизодов является похищение человека с пытками, сообщает портал newsone.ua

Уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

"Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. 24 апреля 2015 года, как установило следствие, Стерненко вместе с Демчуком - "куратором" Коминтерновского района от "Правого сектора", решили убедить Сергея Щербича отказаться от депутатства и общественной деятельности. Его заманили в автомобиль, в котором за рулем сидел Демчук, а справа Стерненко. Во время разговора на задние сиденья сели неизвестные и заблокировали Щербича. Когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину", - говорится в материале.

"Заехав во дворы, накинули на голову черный мешок за заклеили скотчем, а руки связали за спиной. Пересадили в другую машину и увезли в подвал. По дороге били, угрожали смертью, унижали. Издевательства в подвале продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - пересказывают журналисты, описанные в одном из судебных решений подробности дела.

"Весь процесс подробно описан в судебных материалах дела, это фактически готовый сценарий триллера. Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы", - говорится в статье.