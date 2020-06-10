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10 июня 2020, среда, 17:33 51
Транспорт 2020-06-10T17:34:15+03:00
Українські Новини
Wizz Air будет выполнять рейсы в Чехию из двух городов Украины

Wizz Air будет выполнять рейсы в Чехию из двух городов Украины

Елизавета Кесельман
Киев, Чехия, Львов, Авиасообщение, Wizz Air, Возобновление полетов, Авиакомпания
Wizz Air Визэйр виз эйр Фото: пресс-служба
Wizz Air Визэйр виз эйр Фото: пресс-служба

Венгерский лоукостер Wizz Air, который возобновил продажу билетов, объявил о еще дополнительных рейсах в Чехию из Киева и Львова. Об этом сообщает чешское издание Zdopravy.

Согласно информации, авиакомпания подала заявку в Министерство транспорта Чехии на выполнение ежедневных рейсов из Львова в Пардубице в начале июня. В марте компания уже получила разрешение на выполнение рейсов в Пардубице из Киева, но пока не начинала полеты.

"Авиаперевозчик имеет возможность начать деятельность по определенному маршруту в течение шести месяцев после принятия решения о предоставлении прав на деятельность, и вступления его в законную силу, то есть до сентября этого года", - заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Джемелка.

Кроме того,  отмечается, что руководство аэропорта Пардубице заявил, что ведет переговоры с Wizz Air. Для аэропорта, который не имел достаточного трафика даже при пиковом буме, приход известного перевозчика может быть хорошим экономическим стимулом.

На данный момент Wizz Air выполняет рейсы только из Праги. 

Как сообщали Українські Новини, в Ассоциации воздушного транспорта заявили, что доходы мировой авиации в 2020 году упадут в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

Тем временем, в МАУ обнародовали расписание рейсов по Украине до июля.

 

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