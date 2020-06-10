Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС

В то время как Украина получила транш от МВФ, одобренный сегодня, также Украина получила и от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий от распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019) всех 12-ти специальных условий по внедрению мероприятий касательно реформ в разных сферах.

Как сообщали Українські Новини, следующий транш от МВФ придет в сентябре: сколько денег перечислят Украине.

Ранее Українські Новини писали об условиях новой программы МВФ.