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10 июня 2020, среда, 16:27 401
Экономика 2020-06-10T16:45:01+03:00
Українські Новини
Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Ольга Фандорина
Евросоюз, Транш, Макрофинансовая помощь, Транш ЕС
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

В то время как Украина получила транш от МВФ, одобренный сегодня, также Украина получила и от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий от распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019) всех 12-ти специальных условий по внедрению мероприятий касательно реформ в разных сферах.

Как сообщали Українські Новини, следующий транш от МВФ придет в сентябре: сколько денег перечислят Украине.

Ранее Українські Новини писали об условиях новой программы МВФ

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