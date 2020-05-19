Юрист и правозащитник Андрей Портнов в очередной раз превлек внимание общественности к рассмотрению дела Сергея Стерненко. Об этом Портнов сообщил на персональнй странице в соцсети Facebook. "Друзья, и чтоб завершить на сегодня тему находящегося под патронатом Ульяны Супрун и Ирины Венедиктовой убийцы, уроженца Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р. , напоминаю, что Приморский суд Одессы никак не может постановить приговоры в других уголовных делах по его обвинению. Причины очень простые: Дело №12017160000000920 о соучастии подсудимого в сбыте наркотических средств (ч.5 ст.27, ч.3 ст.307 УК Украины) — Судебные заседания не состоялись в связи с неявками в суд прокуроров: 24.01.2019 г.,15.02.2019 г.,22.07.2019 г.,20.08.2019 г.,26.12.2019 г. Дело №12015160330000570 о похищении Стерненко человека, разбое (нападение с целью завладения имуществом с применением опасного для жизни или здоровья насилия или с угрозой применения такого насилия), незаконном обращении с огнестрельным оружием (ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.1 ст.263 УК Украины). Судебные заседания не состоялись в связи с неявкой в суд прокуроров: 03.11.2016 г.,18.11.2016 г.,11.01.2017 г.,22.03.2017 г.,25.04.2017 г.,11.07.2017 г.,30.11.2017 г.,26.06.2018 г.,28.08.2018 г.,08.10.2018 г.,27.11.2018 г.,21.01.2019 г.,08.08.2019 г.,18.09.2019 г.,18.03.2020 г. Друзья, знаете, что это обозначает — государство целенаправлено защищает убийцу от всех обвинений, оно взяло над ним патронат, не брезгует открыто уклоняться от явки в суды и само обеспечивает прикрытие убийце, по совместительству проходящему по целой серии насильственных и корыстных преступлений. Венедиктова, Супрун и остальной ширпотреб, вам неизвестно об этих фактах или вы, позорные ваши лица, потеряли ощущение реальности?", - отметил Портнов.