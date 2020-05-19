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19 мая 2020, вторник, 09:32 278
Общество 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
Андрей Портнов: Прокуроры 20 раз прогуляли суды по обвинению Стерненко в сбыте наркотиков и разбое

Андрей Портнов: Прокуроры 20 раз прогуляли суды по обвинению Стерненко в сбыте наркотиков и разбое

Ирина Дорофейчук
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Юрист и правозащитник Андрей Портнов в очередной раз превлек внимание общественности к рассмотрению дела Сергея Стерненко. Об этом Портнов сообщил на персональнй странице в соцсети Facebook.

"Друзья, и чтоб завершить на сегодня тему находящегося под патронатом Ульяны Супрун и Ирины Венедиктовой убийцы, уроженца Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р. , напоминаю, что Приморский суд Одессы никак не может постановить приговоры в других уголовных делах по его обвинению. Причины очень простые:

Дело №12017160000000920 о соучастии подсудимого в сбыте наркотических средств (ч.5 ст.27, ч.3 ст.307 УК Украины) —

Судебные заседания не состоялись в связи с неявками в суд прокуроров:

24.01.2019 г.,

15.02.2019 г.,
22.07.2019 г.,
20.08.2019 г.,
26.12.2019 г.

Дело №12015160330000570 о похищении Стерненко человека, разбое (нападение с целью завладения имуществом с применением опасного для жизни или здоровья насилия или с угрозой применения такого насилия), незаконном обращении с огнестрельным оружием (ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.1 ст.263 УК Украины).

Судебные заседания не состоялись в связи с неявкой в суд прокуроров:

03.11.2016 г.,
18.11.2016 г.,
11.01.2017 г.,
22.03.2017 г.,
25.04.2017 г.,
11.07.2017 г.,
30.11.2017 г.,
26.06.2018 г.,
28.08.2018 г.,
08.10.2018 г.,
27.11.2018 г.,
21.01.2019 г.,
08.08.2019 г.,
18.09.2019 г.,
18.03.2020 г.

Друзья, знаете, что это обозначает — государство целенаправлено защищает убийцу от всех обвинений, оно взяло над ним патронат, не брезгует открыто уклоняться от явки в суды и само обеспечивает прикрытие убийце, по совместительству проходящему по целой серии насильственных и корыстных преступлений.

Венедиктова, Супрун и остальной ширпотреб, вам неизвестно об этих фактах или вы, позорные ваши лица, потеряли ощущение реальности?", - отметил Портнов.

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