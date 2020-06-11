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11 июня 2020, четверг, 10:21 531
Общество 2020-06-11T10:45:01+03:00
Українські Новини
К Стерненко пришла полиция и поведет его на вручение подозрения в СБУ, - СМИ

К Стерненко пришла полиция и поведет его на вручение подозрения в СБУ, - СМИ

Ирина Дорофейчук
СБУ, Полиция, Убийство, Следствие, Стерненко
К Стерненко пришла полиция. Фото: Facebook
К Стерненко пришла полиция. Фото: Facebook

Одесский радикал Сергей Стерненко, который два года назад убил человека, заявил, к нему домой пришла полиция с постановлением суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в убийстве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует портал strana.ua.

"Ну что же, друзья, наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума! Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении в самозащите", - написал он.

Кроме того, Стерненко призвал всех прийти к зданию СБУ в Киеве, куда он сегодня направится.

"На 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов 3-А в городе Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра", - написал радикал.

Напомним, 9 июня Стерненко проигнорировал вызов в СБУ и не явился в ведомство.

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