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11 червня 2020, четвер, 12:57 26
Події 2020-06-11T14:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві на Виноградарі сталася бійка після ДТП зі стріляниною і крадіжкою

У Києві на Виноградарі сталася бійка після ДТП зі стріляниною і крадіжкою

Ольга Фандорина
ДТП, Київ, Виноградар, крадіжка, Бійка, Наїзд на пішохода, події

У Києві на одному з пішохідних переходів водій зачепив пішохода, що призвело до бійки, крадіжки сумки з пістолетом і стрільби. Відео з місця інциденту опублікував Київ Оперативний.

"Водій Volkswagen злегка зачепив людину не пішохідному переході. Друзі потерпілого попросили у водія вибачитися, на що дружно були послані у "відомі нехороші місця", — сказано у підписі до відео.

У результаті ДТП і розбірок сталася бійка. Під час цього місцева жінка вкрала сумку водія, в якій був пістолет, і вистрілила.

"Поки вони билися, місцева алкоголічка вкрала сумку водія, де був пістолет і вистрілила. Після пострілу водій почав шукати сумку і знайшов її за 100 метрів від місця події з пістолетом і порожнім гаманцем", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на автозаправці під Житомиром побили депутата "Слуги народу".

Раніше поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, в якій було поранено 2 людини.

 

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