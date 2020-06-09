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09 июня 2020, вторник, 08:50 775
Силовые структуры 2020-06-09T09:45:02+03:00
Українські Новини
В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

Ольга Фандорина
Дорога, ПДД, Переаттестация, Нарушения ПДД, Автофиксация нарушений ПДД
Дорога, дорожные знаки. Фото: pxhere.com
Дорога, дорожные знаки. Фото: pxhere.com

Как только в Украине ввели видеофиксацию нарушений автомобилистов на дорогах и автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД, в МВД заявили о том, что будут перевоспитывать водителей, которые систематически нарушают ПДД. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Переаттестация будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.

При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

"Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого", - добавил советник.

Как сообщали Українські Новини, системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав. С 1 июня 128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости.

МВД запустило приложение, через которое водители смогут оплачивать штрафы.

А в Киеве на выходных новый антирекорд по скорости: на улице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч.

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