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11 мая 2020, понедельник, 23:50 227
Внешняя политика 2020-05-12T00:04:32+03:00
Українські Новини
Путин решил раздавать жилье уволенным из украинских правоохранительных органов в Крыму гражданам России

Путин решил раздавать жилье уволенным из украинских правоохранительных органов в Крыму гражданам России

Ярина Вацяк
Аннексия Крыма, Жилье, Оккупация Крыма, правоохранители, Путин
Крым. Фото: facebook.com/volodymyr.maksymchuk
Крым. Фото: facebook.com/volodymyr.maksymchuk

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Об этом говорится в сообщении Кремля, передают Українськi Новини.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года", - сказано в нем.

Срок решения вопроса указан до 1 февраля 2021 года.

Отмечается, что Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта.

Как сообщали Українськi Новини, на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживается около 120 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары.

Россия 16 марта 2014 года провели крымский "референдум". Неконституционность референдума признали крымскотатарский Меджлис, Европейский Союз и США.

Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.

 

 

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