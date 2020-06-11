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11 червня 2020, четвер, 12:15 7
Lifestyle 2020-06-11T13:15:02+03:00
Українські Новини
5 сезонних продуктів, які покращують роботу головного мозку і пам'ять

5 сезонних продуктів, які покращують роботу головного мозку і пам'ять

Елизавета Кесельман
Шпинат, овочі, Їжак, Стан здоров'я, Пам'ять, корисні продукти, користь овочів, броколі, користь броколі
Продукти. Фото: pixabay
Продукти. Фото: pixabay

У повсякденному житті ми часто забуваємо про найбанальніші речі, наприклад, де ми залишили ключі або ім'я людини, з якою щойно познайомилися. Все це — ознаки того, що наш головний мозок потребує певних ферментів і вітамінів, що покращують нашу мозкову діяльність. А літо - це особлива можливість почати вживати якомога більше потрібних вітамінів, оскільки вони містяться в сезонних продуктах. Про це повідомляє журнал eatthis.

Шпинат

Шпинат містить три рівні вітаміну Е, вітаміну К і фолієвої кислоти, які допомагають покращити функцію пам'яті. Фоілат робить важку роботу, працюючи з вітаміном B12, щоб допомогти поліпшити когнітивні функції у літніх людей без деменції.

Чорниця

Згідно з дослідженням учених, літні люди з ранніми змінами пам'яті, які вживали сік дикої чорниці, поліпшили парне навчання партнерів та відкликання списку слів через 12 тижнів. Чорниця також містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення.

Броколі

Немає нічого поганого в тому, щоб запасатися броколі під час наступної поїздки за покупками. Він наповнений вітамін К, який, як було показано, покращує вербальну епізодичну пам'ять, вашу здатність сприймати і запам'ятовувати усні інструкції.

Помідори черрі

Яскраво-червоні і помаранчеві овочі є основними джерелами поживних речовин, званих каротиноїдами, які, мабуть, покращують пізнання і пам'ять протягом більш тривалих періодів часу. Одним з найбільш потужних з цих поживних речовин є лікопін, який у великих дозах міститься в шкірці томатів. Лікопін також захищає від депресії, тому включення його в свій щоденний раціон може також поліпшити ваш настрій.

Буряк

У дослідженні літнім людям давали дозу бурякового соку, а потім підключали до апарату МРТ. Дослідники виявили, що буряковий сік помітно покращує кровопостачання мозку. Речовини, що містяться в коренеплодах, мають судинорозширювальну, протисклеротичну та заспокійливу дію. Вони сприяють виділенню надмірної рідини з організму і необхідні для нормальної роботи серця. Буряк рекомендується для профілактики і лікування гіпертонії, атеросклерозу та інших захворювань серцево-судинної системи.

Раніше Українські Новини повідомляли, чому варто купувати в літній сезон ревінь, і чим він корисний, а також про те, які продукти допоможуть позбутися целюліту.

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